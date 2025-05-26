Сибига прокомментировал последний пакет санкций ЕС против России
Сибига считает, что он был важным и своевременным шагом в давлении на Кремль, пишет 24 Канал со ссылкой на Liberation.
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17-й пакет санкций был принят немедленно, чтобы оказать давление на Россию, вовремя и единодушно. Он действительно болезненный,
– высказал свое мнение МИД Украины.
Согласно словам украинского министра, решение о санкциях было принято "немедленно, единодушно и с учетом болезненности для России". В то же время Украина не считает темпы решений ЕС медленными, но настаивает на более жестком ограничении цены на российскую нефть – на уровне 30 долларов за баррель.
Мы считаем ее обоснованной. Это поможет лишить Россию возможности финансировать свою военную машину,
– заявил Андрей Сибига.
Также Киев считает важным введение санкций против банковского сектора России, ведь это станет "серьезным ударом по российской экономике".
Важно! Для этого нужно решение G7, как отметил Сибига.