Сибіга прокоментував останній пакет санкцій ЄС проти Росії

Сибіга вважає, що він був важливим і вчасним кроком у тиску на Кремль, пише 24 Канал з посиланням на Liberation.

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17-й пакет санкцій був ухвалений негайно, щоб чинити тиск на Росію, вчасно й одностайно. Він справді болючий,

– висловив свою думку МЗС України.

Згідно зі слів українського міністра, рішення щодо санкції було ухвалене "негайно, одностайно та з урахуванням болісності для Росії". Водночас Україна не вважає темпи рішень ЄС повільними, але наполягає на більш жорсткому обмеженні ціни на російську нафту – на рівні 30 доларів за барель.

Ми вважаємо її обґрунтованою. Це допоможе позбавити Росію можливості фінансувати свою військову машину,

– заявив Андрій Сибіга.

Також Київ вважає важливим запровадження санкцій проти банківського сектору Росії, адже це стане "серйозним ударом по російській економіці".

Важливо! Для цього потрібно рішення G7, як зазначив Сибіга.