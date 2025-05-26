Які банківські обмеження планує Єврокомісія

Брюссель розглядає можливість відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT у рамках 18-го пакету санкцій. Обмеження мають посилити тиск на Москву для завершення війни проти України, повідомляє Канал 24 з посиланням на Bloomberg.

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За інформацією видання, Єврокомісія наразі консультується з державами-членами щодо відключення російських банків від SWIFT.

ЄС також розглядає можливість запровадження додаткових заборон на транзакції ще приблизно для двох десятків банків. Також Єврокомісія розглядає можливість ввести нові торгівельні обмеження обсягом близько 2,5 мільярда євро (2,84 мільярда доларів). Все це має ще більше скоротити доходи Росії та ускладнити її доступ до технологій, необхідних для виробництва зброї.

Що таке SWIFT SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – це міжнародна система зв'язку між банками, яка використовується для передачі інформації та здійснення платежів між банками в різних країнах світу.

Які ще санкції готує Євросоюз у новому пакеті

Євросоюз також хоче знизити граничну ціну на російську нафту, яку постачають морем. Під час обговорення 18-го пакету санкцій Єврокомісія хоче запропонувати зниження встановленої країнами "Великої сімки" ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Це обмеження, яке забороняє торгувати російською нафтою, якщо ціна перевищує цей рівень.

Окрім того, Євросоюз планує заборону газопроводів "Північний потік" у рамках нового пакета санкцій. За даними Bloomberg, санкції мали б зміцнити позицію Європи у її небажанні відновлювати постачання російського газу трубопроводами. План ЄС щодо санкцій проти газопроводів "Північний потік" уже має підтримку Німеччини.

Важливо! Рішення про терміни запровадження нових санкцій проти Росії ще не ухвалене. Євросоюз потребує одностайної підтримки всіх держав блоку, і їхній зміст може змінитися до офіційного ухвалення.