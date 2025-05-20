Также санкции направлены на решение гибридных угроз от России и на защиту прав человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-президента Европейской комиссии Каю Каллас.

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Что известно о новом пакете санкций против России

Во вторник, 20 мая, ЕС принял 17-й пакет санкций против Кремля. Он будет касаться около 200 кораблей теневого флота. Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека.

Чем дольше Россия ведет войну – тем жестче будет наш ответ,

– заявила Каллас.

Она добавила, что против страны-агрессора готовятся новые санкции.

Британия также расширила списки санкций против России: добавлены десятки физических лиц, организаций и судов теневого флота. Под санкции попала, в частности, Санкт-Петербургская валютная биржа.

Вице-президент объясняла, что европейские санкции в ближайшие месяцы еще сильнее ударят по экономике России. Известно, что 20 мая на заседании Совета по иностранным делам разведывательный отчет о том, как на самом деле чувствует себя российская экономика.

"Россияне хотят, чтобы мы поверили, что санкции не работают, что они вредят нам больше, чем им. Но это неправда. Мы видим это из разведывательных данных", – отметила она.

Ранее в МИД Германии подчеркивали, что в Европе озабочены российским теневым флотом, в том числе "перерезанными кабелями, нарушенными сигналами и подозрительными судами".

Поэтому глава МИД Германии анонсировал дальнейшие патрулирование и новые санкции против российского теневого флота. Он подчеркнул, что Россия представляет угрозу НАТО и ЕС в Балтийском регионе.