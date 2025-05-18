Что влияет на российскую нефть

Экономист Олег Пендзин рассказал для 24 Канала, что для российской экономики чрезвычайно важна цена на нефть.

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Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Если бы цена на нефть была такая низкая, как сейчас, но не было бы санкций, Россия бы имела гораздо больше возможностей для выживания. Я бы не сказал, что лучше одно или второе.

В то же время экономист Илья Несходовский для 24 Канала заметил, что россияне научились обходить санкции. Они продают нефть с большими скидками, чем обычно.

Илья Несходовский Экономист, руководитель аналитического направления сети "АНТС" Также санкции существенно ограничивали экспортные возможности России в других сферах: газ, уголь, металл и другие виды продукции.

Кроме того, экономист добавил, что нынешнее падение цен на нефть это лишь 40% негативного влияния на экономику России. А около 60% негативного состояния российской экономики приходится на санкции, которые действовали в последние годы.

Обратите внимание! Если нефть продолжит дешеветь, то фактор цен на нефть будет играть решающую роль. Влияние этого фактора на российскую экономику возрастет до 80%.