Что влияет на российскую нефть
Экономист Олег Пендзин рассказал для 24 Канала, что для российской экономики чрезвычайно важна цена на нефть.
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Если бы цена на нефть была такая низкая, как сейчас, но не было бы санкций, Россия бы имела гораздо больше возможностей для выживания. Я бы не сказал, что лучше одно или второе.
В то же время экономист Илья Несходовский для 24 Канала заметил, что россияне научились обходить санкции. Они продают нефть с большими скидками, чем обычно.
Также санкции существенно ограничивали экспортные возможности России в других сферах: газ, уголь, металл и другие виды продукции.
Кроме того, экономист добавил, что нынешнее падение цен на нефть это лишь 40% негативного влияния на экономику России. А около 60% негативного состояния российской экономики приходится на санкции, которые действовали в последние годы.
Обратите внимание! Если нефть продолжит дешеветь, то фактор цен на нефть будет играть решающую роль. Влияние этого фактора на российскую экономику возрастет до 80%.