Що впливає на російську нафту

Економіст Олег Пендзин розповів для 24 Каналу, що для російської економіки надзвичайно важлива ціна на нафту.

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Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Якби ціна на нафту була така низька, як зараз, але не було б санкцій, Росія б мала набагато більше можливостей для виживання. Я б не сказав, що краще одне чи друге.

Водночас економіст Ілля Несходовський для 24 Каналу зауважив, що росіяни навчилися обходити санкції. Вони продають нафту з більшими знижками, аніж зазвичай.

Ілля Несходовський Економіст, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Також санкції суттєво обмежували експортні можливості Росії в інших сферах: газ, вугілля, метал та інші види продукції.

Крім того, економіст додав, що нинішнє падіння цін на нафту це лише 40% негативного впливу на економіку Росії. А близько 60% негативного стану російської економіки припадає на санкції, які діяли в останні роки.

Зверніть увагу! Якщо нафта продовжить дешевшати, то фактор цін на нафту буде відігравати вирішальну роль. Влив цього чинника на російську економіку зросте до 80%.