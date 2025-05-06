Що не так з російською економікою

Як свідчить високочастотний індекс, розроблений банком Goldman Sachs, з кінця 2024 року річне економічне зростання Росії впало з майже 5% до 0%, передає 24 Канал з посиланням на видання The Economist.

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Погані новини й в російських банках. Наприклад, російський державний інвестиційний банк (ВЕБ.РФ) та Ощадбанк фіксують подібне зниження ділової активності.

Крім того, після початку повномасштабної війни в Україні обсяг прямих іноземних інвестицій у реальний сектор Росії впав на 57% – це з майже 500 мільярдів доларів до 216 мільярдів доларів. За даними російського видання The Moscow Times з посиланням на дані Центробанку Росії, це мінімальний показник з 2009 року.

А за даними британської розвідки, довгостроковий інфляційний тиск в Росії вплине на здатність країни підтримувати високі оборонні витрати. У лютому цього року інфляція зросла до 10,1%, хоча у жовтні 2024 року була ще на рівні 8,5%.

Таким чином, ключову процентну ставку в Росії запровадили на рівні 21%, а це найвищий рівень за останні 20 років.

Цікаво! Високі ставки хоч і стимулювали приплив капіталу в рубль, однак сильніша валюта робить імпорт дешевшим, а отже, Росія отримує менше, аніж планувала.

Ще одна проблема – нафта

Внаслідок торгової війни США, а також рішенням ОПЕК+ щодо активнішого нарощення видобутку, вартість чорного золота почала рекордно падати. Така хвиля спаду зачепила й російську нафту марки Urals.

У середині квітня у Bloomberg заявили, що доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня з середини 2023 року.

Потік сирої нафти з усіх російських портів до 13 квітня впав до 3,13 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником з лютого цього року.

Станом на 2 травня російська нафта коштувала 54,78 долара за барель. У той час, як на початку березня ціна була на рівні 61 – 62 доларів за барель, за даними "Мінфіну".

Водночас згідно з останніми підрахунками, ціна нафтової суміші Urals і ESPO на початку травня впала нижче важливого психологічного рівні – 50 доларів за барель. Таким чином, така ціна є на 40% нижчою, аніж та, яку заклали у російський бюджет на 2025 рік.

Як повідомляють у Reuters, Кремль може у такому випадку скорегувати бюджет. Однак якщо російська влада не захоче скоротити витрати на оборону, то їй доведеться підвищувати податки, скорочувати соціальні витрати, або ж збільшувати запозичення.

Нагадуємо! Лише у 2024 році федеральний російський бюджет отримав 30% від нафтогазових надходжень.