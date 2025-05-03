У бюджеті країни-агресорки – великий дефіцит внаслідок суттєвого перевищення рівня витрат над доходами, передає 24 Канал із посиланням на СЗР України.

Дивіться також Чи поширюється угода про надра на ТОТ: в Мінекономіки дали чітку відповідь

Ненажерлива машина війни

Так, наступного тижня російський уряд планує переглянути федеральний бюджет на 2025 рік у бік збільшення його дефіциту на 250% – з 12 до 42 мільярдів доларів США.

Водночас мінфін Росії продовжує декларувати незмінне зростання ВВП – на рівні 2,5 %, пояснюючи свою логіку очікуваним "збільшенням ненафтогазових доходів".

Насправді усе це веде до безпрецедентного в історії сучасної Росії зростання податкового тиску на бізнес.

Для нормалізації ситуації в економіці уряд Росії запланував збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб на 180%, податку на прибуток підприємств – на 110 %, а податку на додану вартість – на 17 %. При цьому до 30 % підприємств малого та середнього бізнесу в Росії вже зараз перебувають на межі банкрутства. До кінця поточного року прогнозується збільшення цього показника до 50 %.

У мінфіні країни-агресорки запевняють, що "всі цілі національного розвитку будуть виконані незалежно від зовнішніх умов і чинників". Втім, забувають згадати про той факт, що дохідна частина бюджету Росії більш ніж на 30 % залежить від експорту російської нафти.

На сьогодні закупки російської нафти у портах Приморськ і Новоросійськ коливаються на рівні 47 – 49 доларів США за барель, тоді як у бюджет закладалася вартість на рівні 69,7 долара за барель. Відтак падіння нафтогазових доходів Росії у річному вираженні може становити до 30 %, або 30 – 40 мільярдів доларів, що фактично дорівнює дефіциту бюджету Росії на цей рік.

У контексті маніпулювання офіційною статистикою аналогічна ситуація з рівнем інфляції. Ворожий уряд закладає показник на рівні 7,6 %, тоді як за оцінками СЗР, уже сьогодні реальна інфляція в Росії перевищує 20 %.