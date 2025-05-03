В бюджете страны-агрессора – большой дефицит вследствие существенного превышения уровня расходов над доходами, передает 24 Канал со ссылкой на СВР Украины.

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Прожорливая машина войны

Так, на следующей неделе российское правительство планирует пересмотреть федеральный бюджет на 2025 год в сторону увеличения его дефицита на 250% – с 12 до 42 миллиардов долларов США.

В то же время минфин России продолжает декларировать неизменный рост ВВП – на уровне 2,5 %, объясняя свою логику ожидаемым "увеличением ненефтегазовых доходов".

На самом деле, все это ведет к беспрецедентному в истории современной России росту налогового давления на бизнес.

Для нормализации ситуации в экономике правительство России запланировало увеличение поступлений от налога на доходы физических лиц на 180 %, налога на прибыль предприятий – на 110 %, а налога на добавленную стоимость – на 17 %. При этом до 30 % предприятий малого и среднего бизнеса в России уже сейчас находятся на грани банкротства. До конца текущего года прогнозируется увеличение этого показателя до 50 %.

В минфине страны-агрессора уверяют, что "все цели национального развития будут выполнены независимо от внешних условий и факторов". Впрочем, забывают упомянуть о том факте, что доходная часть бюджета России более чем на 30 % зависит от экспорта российской нефти.

На сегодня закупки российской нефти в портах Приморск и Новороссийск колеблются на уровне 47 – 49 долларов США за баррель, тогда как в бюджет закладывалась стоимость на уровне 69,7 долларов за баррель. Следовательно падение нефтегазовых доходов России в годовом выражении может составить до 30 %, или 30 – 40 миллиардов долларов, что фактически равно дефициту бюджета России на этот год.

В контексте манипулирования официальной статистикой аналогичная ситуация с уровнем инфляции. Вражеское правительство закладывает показатель на уровне 7,6 %, тогда как по оценкам СВР, уже сегодня реальная инфляция в России превышает 20 %.