Падіння цін на нафту провокує зміни у бюджеті Росії

Доходи різко скоротяться – з 40,3 до 38,5 трильйона рублів, передає 24 Канал з посиланням російські ЗМІ.

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Витрати дещо зростуть – з 41,5 до 42,3 трильйона рублів. Водночас дефіцит збільшиться більш ніж утричі – з 1,2 до 3,8 трильйона, або з 0,5 до 1,7% ВВП.

Як пише медіа, в абсолютному вираженні більше було лише під час пандемії (4,1 трильйона), в торік дефіцит становив 3,5 трильйона рублів. За перші три місяці витрати перевищили доходи на 2,2 трильйона рублів.

Як ситуація впливає на курс?



Зокрема падіння цін на Зокрема падіння цін на нафту в поєднанні з міцнішим рублем провокує зниження курсу долара з 96,5 до 94,3 рубля за доларів. У середньому за рік це зменшить нафтово-газові доходи бюджету на 2,6 трильйона рублів. Замість 10,9 трильйона рублів тепер заплановано 8,3 трильйона.

Ненафтово-газові доходи в першому кварталі зросли на 10,6% і надходять із випередженням плану. Тепер Мінфін очікує, що вони виявляться на 0,8 трильйона рублів більшими, ніж було закладено в бюджет.

Це й дозволило Мінфіну збільшити витрати відповідно до бюджетного правила – на ті ж 0,8 трильйона, на які зростають ненафтово-газові доходи. Новий розмір нафтово-газових доходів нижчий за базові 9,1 трлн рублів.

Попередній бюджет передбачав доходи на 1,8 трильйона рублів вищі за базовий рівень, на цю суму планувалося поповнити резерв, у якому на 1 квітня залишалося 3,2 трильйона. Замість цього 0,8 трильйона рублів може піти на покриття бюджетної діри.

Важливо! Ця зміна бюджету може виявитися не останньою. Восени буде підготовлений другий блок поправок для того, щоб забезпечити фінансування витрат, що виникають, з урахуванням уточнення параметрів прогнозу та бюджету.