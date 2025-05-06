Трамп прокоментував зниження цін на нафту

Нібито це може позитивно вплинути на врегулювання російсько-української війни, пише 24 Канал з посиланням на слова Трампа.

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Але я думаю, що Росія, зважаючи на ціну на нафту зараз, нафта пішла вниз... я думаю, що ми в хорошій позиції, аби врегулювати,

– сказав американський лідер, маючи на увазі врегулювання війни в Україні.

На його думку, Київ та Москва дійсно хочуть мирного врегулювання.

Зауважте! Також Дональд Трамп знову заявив, що "ніхто б не домовлявся", якби він не був президентом США.

Трамп не вперше просить знизити ціни

Bloomberg повідомляє, що американський лідер неодноразово закликав картель ОПЕК збільшити видобуток і знизити ціни. Президент США аргументував це тим, що зниження цін позбавить Росію доходів і допоможе покласти край війні.

Представники адміністрації також говорили про можливість нових санкцій та інших заходів для посилення економічного тиску на Росію, оскільки мирні переговори затягуються,

– йдеться у матеріалі.

Президент зробив ці заяви за тиждень до запланованої поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Це також збігається з зусиллями Європейського Союзу обмежити енергетичний вплив Росії через запропоновану заборону на імпорт російського газу до кінця 2027 року.

Цікаво! Попри те, що Трамп підтримує зниження цін на нафту як засіб тиску на Росію, це спричиняє труднощі для деяких американських нафтовидобувників. Річ у тім, що зниження цін може зробити частину свердловин і внутрішнього виробництва економічно невигідними.