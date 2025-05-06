Трамп прокомментировал снижение цен на нефть

Якобы это может положительно повлиять на урегулирование российско-украинской войны, пишет 24 Канал со ссылкой на слова Трампа.

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Но я думаю, что Россия, учитывая цену на нефть сейчас, нефть пошла вниз... я думаю, что мы в хорошей позиции, чтобы урегулировать,

– сказал американский лидер, имея в виду урегулирование войны в Украине.

По его мнению, Киев и Москва действительно хотят мирного урегулирования.

Заметьте! Также Дональд Трамп снова заявил, что "никто бы не договаривался", если бы он не был президентом США.

Трамп не впервые просит снизить цены

Bloomberg сообщает, что американский лидер неоднократно призывал картель ОПЕК увеличить добычу и снизить цены. Президент США аргументировал это тем, что снижение цен лишит Россию доходов и поможет положить конец войне.

Представители администрации также говорили о возможности новых санкций и других мер для усиления экономического давления на Россию, поскольку мирные переговоры затягиваются,

– говорится в материале.

Президент сделал эти заявления за неделю до запланированной поездки в Саудовскую Аравию, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Это также совпадает с усилиями Европейского Союза ограничить энергетическое влияние России через предложенный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года.

Интересно! Несмотря на то, что Трамп поддерживает снижение цен на нефть как средство давления на Россию, это вызывает трудности для некоторых американских нефтедобытчиков. Дело в том, что снижение цен может сделать часть скважин и внутреннего производства экономически невыгодными.