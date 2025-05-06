Как ЕС планирует отказываться от российского газа

Во вторник 6 мая ЕС должен поделиться планом как он будет пытаться останавливать новые газовые соглашения с Россией, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Также Евросоюз хочет рассмотреть возможность отмены старых соглашений, заключавшихся с Россией еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, во вторник опубликует "дорожную карту" с более конкретными планами для достижения этой цели, в частности путем мер, направленных на запрет новых соглашений об импорте российского газа и спотовых контрактов,

– сообщает источник Reuters.

Основная проблема заключается в том, что европейские компании стремятся разорвать контракты с Россией в правовом поле. Соответственно, необходимо найти основания для этого. Как говорят юристы, ссылаться на форс-мажорные обстоятельства не получится. Ведь таким образом компаниям не удастся избежать штрафов и арбитражей за это.

По состоянию на сейчас, Европа получает 19% от общего количества газа именно из России. Это значительно меньше чем было раньше. Еще до 2022 года указанный показатель сотавлял примерно 40%.

Обратите внимание! ЕС может быстро прекратить импорт российского газа, если введет санкции. Однако для этого требуется одобрение от всех стран-членов Евросоюза. И здесь есть проблема, ведь Словакия и Венгрия выступают за продолжение импорта газа из России.