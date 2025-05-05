Как Европа уменьшит зависимость от российского газа

Сейчас импорт газа в ЕС из России сократился на примерно 19% от общего объема закупок топлива, осуществленных блоком в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Чтобы продвинуть план по ограничению этой зависимости, ЕС планирует предложить в июне запретить весь импорт газа по новым соглашениям с Россией и существующим спотовым контрактам. Эти меры, охватывающие спотовые контракты, на которые приходится около трети импорта, вступят в силу не позднее конца 2025 года,

– отмечает Bloomberg.

Нужно понимать, что трубопроводный газ и СПГ закупается именно по старым долгосрочным контрактам с европейскими покупателями. Относительно этих сделок действуют жесткие условия: "бери или плати".

Несмотря на то, что план запретов для таких договоров будет представлен уже в июне 2025, вступит в силу такое решение значительно позже. Скорее всего это произойдет до конца 2027 года.

Обратите внимание! Как утверждает собеседник Bloomberg, все зависит от способности блока импортировать СПГ альтернативными путями. Речь идет, в частности, о топливе из США, Катара, Канады, а также Африки.