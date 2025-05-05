Россия и Бразилия наращивают сотрудничество

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что за последние три года Россия закрепилась среди пяти крупнейших торговых партнеров Бразилии, передает 24 Канал со ссылкой на издание "РБК-Украина".

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Особенно значимым является импорт энергоресурсов и удобрений. Россия стала ключевым поставщиком критически важных товаров, в частности дизельного горючего и минеральных удобрений, без которых бразильская экономика пока не обходится.

Андрей Мельник Посол Украины в Бразилии На сегодня Россия стала фактическим монополистом по импорту дизеля. Ее доля на бразильском рынке составляет 65% всего импорта дизеля. Вы только вдумайтесь – 65%, это две трети!

Для сравнения, еще в 2021 году эта доля не превышала 1%. По мнению Мельника, такое резкое изменение стало возможным благодаря демпинговым ценам, которые Россия смогла предложить после введения западных санкций. В результате российское топливо вытеснило американское, чья доля снизилась до 15%.

Бразилия, по словам Мельника, уже уплатила около 10 миллиардов долларов за 6,5 миллиона тонн российского дизеля.

Партнерство Украины и Бразилии

Андрей Мельник откровенно заявил, что украинская дипломатия до сих пор не имеет постоянного, эффективного взаимодействия с бизнесом.

По его словам, "в отечественной системе не хватает реальной живой связи между дипломатией и украинским бизнесом", а все попытки наладить такой механизм оказались провальными.

Каждый живет сам по себе. Наши компании в основном сами пробиваются на новые рынки, очень редко бывает, когда удается достичь настоящей синергии. Это очень расстраивает,

– подчеркнул он.

В качестве примера дипломат привел объем торговли между Украиной и Бразилией, который в 2023 году вырос на 30% – до 300 миллионов долларов.

Но если сравнивать с торговлей между Бразилией и Россией (12,5 миллиарда долларов) или даже с показателями 2007 года (1,1 миллиарда долларов между Украиной и Бразилией), это значительно меньше.