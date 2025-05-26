Проблемы в российской экономике

Такое заявление сделал председатель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Дело в том, что еще до начала полномасштабного вторжения в 2022 году Фонд национального благосостояния России составлял около 150 миллиардов долларов. Однако сейчас осталось около 38 миллиардов долларов.

Деньги тают. Неликвидны еще одни их запасы – ценные бумаги. На сегодня их невозможно продать,

– сказал Иващенко.

Согласно его словам, золота было 2 300 тонн. Однако уже осталось лишь 1 700 тонн, ведь его продают. Кроме того, было 164 миллиарда китайских юаней, но и эти запасы тоже постепенно уменьшаются.

Всего за три месяца этого года военные перерасходы России достигают 5 миллиардов долларов, что является серьезным для Москвы.

Важно! На конец этого года ожидаются серьезные проблемы в российской экономике, проблемы с деньгами и трудовыми ресурсами, в частности ощутимым может стать кризис в энергетике, ЖКХ, а также – дефицит кадров.