В России замедляется экономика

Об этом свидетельствует документ "Российских железных дорог", передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Это еще один сигнал об ослаблении спроса на фоне замедления военной экономики страны,

– отметили в тексте.

Государственный железнодорожный монополист намерен дополнительно сократить расходы в 2025 году на 32,5 миллиарда рублей (408 миллионов долларов), или примерно на 3,5%, до 858,4 миллиарда рублей.

В частности объемы грузоперевозок, которые в 2024 году упали до минимума за 15 лет, является важным индикатором состояния производственной части. Она ориентируется на экспорт экономики России.

В документе прогнозируется, что в 2025 году "Российские железные дороги" перевезут на 36,7 миллиона тонн меньше, чем изначально запланированные 1,24 миллиарда тонн. В нем указано более десятка крупных компаний, которые уменьшили объемы перевозок, в частности:

алюминиевый гигант Rusal;

металлургические компании Severstal и ММК.

Хотя общие объемы грузоперевозок в этом году все еще ожидаются несколько выше 1,18 миллиарда тонн в 2024 году, за период с января по апрель они упали на 6,8% в годовом измерении, согласно данным на сайте компании,

– объяснили в тексте.

Согласно документу, жесткая денежно-кредитная политика – ключевая ставка Центробанка России с октября составляет 21% – замедлила темпы строительства. Высокие ставки также заставили сталелитейные компании сократить отгрузки, в частности Severstal, ММК, ТМК, НЛМК и Evraz.

Согласно докладу московской консалтинговой компании Yakov and Partners, российская черная металлургия, которая обеспечивает почти 5% ВВП страны, потерпела резкое падение экспортных доходов после потери доступа к прибыльным западных рынков из-за санкций.

Что еще известно о производстве? Мировая ассоциация производителей стали сообщила о сокращении производства, экспорта и внутреннего спроса в России в 2024 году. По данным аналитической фирмы "Чермет", производство продолжает падать и в 2025 году. "Российские железные дороги" также отмечают снижение спроса в других секторах, в частности со стороны Rusal.

Сокращение экспорта древесины, удобрений, металлов и нефтепродуктов в Китай также негативно повлияло на объемы грузоперевозок. Торговый оборот между Россией и Китаем с начала года снизился на 7,5%.

Обратите внимание! Также в документе упоминается "вмешательство третьих сторон, преимущественно в отношении нефтеперерабатывающих заводов", что является намеком на удары украинских дронов по российской энергетической инфраструктуре.