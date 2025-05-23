У Росії уповільнюється економіка

Про це свідчить документ "Російських залізниць", передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Це ще один сигнал про ослаблення попиту на тлі уповільнення військової економіки країни,

– наголосили у тексті.

Державний залізничний монополіст має намір додатково скоротити витрати у 2025 році на 32,5 мільярда рублів (408 мільйонів доларів), або приблизно на 3,5%, до 858,4 мільярда рублів.

Зокрема обсяги вантажоперевезень, які у 2024 році впали до мінімуму за 15 років, є важливим індикатором стану виробничої частини. Вона орієнтується на експорт економіки Росії.

У документі прогнозується, що у 2025 році "Російські залізниці" перевезуть на 36,7 мільйона тонн менше, ніж спочатку заплановані 1,24 мільярда тонн. У ньому вказано понад десяток великих компаній, які зменшили обсяги перевезень, зокрема:

алюмінієвий гігант Rusal;

металургійні компанії Severstal і ММК.

Хоча загальні обсяги вантажоперевезень цього року все ще очікуються дещо вищими за 1,18 мільярда тонн у 2024 році, за період із січня по квітень вони впали на 6,8% у річному вимірі, згідно з даними на сайті компанії,

– пояснили у тексті.

Згідно з документом, жорстка грошово-кредитна політика – ключова ставка Центробанку Росії з жовтня становить 21% – уповільнила темпи будівництва. Високі ставки також змусили сталеливарні компанії скоротити відвантаження, зокрема Severstal, ММК, ТМК, НЛМК та Evraz.

Згідно з доповіддю московської консалтингової компанії Yakov and Partners, російська чорна металургія, яка забезпечує майже 5% ВВП країни, зазнала різкого падіння експортних доходів після втрати доступу до прибуткових західних ринків через санкції.

Що ще відомо про виробництво? Світова асоціація виробників сталі повідомила про скорочення виробництва, експорту й внутрішнього попиту в Росії у 2024 році. За даними аналітичної фірми "Чермет", виробництво продовжує падати й у 2025 році. "Російські залізниці" також відзначають зниження попиту в інших секторах, зокрема з боку Rusal.

Скорочення експорту деревини, добрив, металів і нафтопродуктів до Китаю також негативно вплинуло на обсяги вантажоперевезень. Торговельний обіг між Росією та Китаєм з початку року знизився на 7,5%.

Зверніть увагу! Також у документі згадується "втручання третіх сторін, переважно щодо нафтопереробних заводів", що є натяком на удари українських дронів по російській енергетичній інфраструктурі.