Які витрати скорочують в Росії

Росія змушена урізати фінансування через різке зниження нафтогазових доходів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

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Розвиток авіапрому

Насамперед скоротили фінансування програми розвитку авіапрому, в межах якої планували замінити західні лайнери у російських авіакомпаній. Сукупний бюджет програми з початкових 101,2 мільярдів рублів скоротиться на 22% – до 78,8 мільярдів рублів.

Розвиток промисловості

Базова держпрограма "Розвиток промисловості та підвищення її конкурентоспроможності", в рамках якої планувалося на 40% збільшити випуск цивільних товарів до 2030 року, втратить 66,9 мільярдів рублів фінансування у 2025 році.

Розвиток транспорту

Витрати на підтримку автопрому зменшать на 35 мільярдів рублів, на "високотехнологічні галузі" – на 46 мільярдів рублів, на "виробництво інноваційного транспорту" – на 25 мільярдів рублів, на виробництво суден і суднового обладнання - на 12,6 мільярдів рублів.

Розвиток технологій

Майже третину фінансування – 1,7 мільярдів рублів із 5,6 мільярдів – втратить федеральний проєкт виробництва промислових роботів.

Що буде з економікою Росії

Скорочення державних програм завдасть удару по економіці Росії. Мінфін Росії прогнозує, що дефіцит бюджету в 2025 році сягне 3,8 трильйона рублів – це втричі більше за початкові оцінки та рекорд із часів пандемії.

Для покриття дефіциту розглядають можливість девальвації рубля до 100 за долар, але це може прискорити інфляцію, яку центробанк намагається стримати рекордною ставкою 21%. Резерви Фонду національного добробуту скоротилися до 40 мільярдів доларів – мінімуму з 2008 року.