Російська економіка може компенсувати усі витрати двома способами. Таку думку 24 Каналу озвучив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Ситуація погіршується

Сергій Фурса зазначив, що наступає криза в російській економіці. Насамперед вичерпуються гроші, якими вони фінансують війну. Це кошти від фонду національного добробуту, який до цього росіяни накопичували 30 років. Однак вже до кінця 2025 року ці гроші закінчаться. Це значно обмежує простір маневру для Росії та можливість фінансування. Їм лишається тільки друкарський верстат для грошей з відповідними наслідками.

Падіння російської економіки вже почалося. Фінансування економіки через фінансування військових витрат могло бути ефективним раніше. Самі росіяни розуміли, що це обмежена історія. У 2024 році це призвело до поганих наслідків.

Минулого року вона призвела до великих негативних наслідків: до прискорення інфляції, необхідності боротися з інфляцією. Результат – дорогі гроші у російській економіці, що виснажує усю невійськову, нормальну економіку. Чи скорочується російська економіка? Так, скорочується. Чи знижується у них запас міцності? Так, знижується,

– сказав інвестиційний банкір.

Грошей у росіян фізично менше. Дефіцит бюджету у 2025 році набагато більший, ніж минулого року. За останніми даними, тільки за місяць дефіцит у них складає трильйон. Це набагато більше, ніж очікувалося. Ситуація в економіці Росії погіршується, так буде і надалі.

Ймовірніше, вони будуть активніше витрачати гроші, які у них накопичені і закінчуються, але ще є. Також друкарські верстати. Це може бути відповіддю на більший дефіцит бюджету. Іншої відповіді не буде,

– вважає Фурса.

До слова, економіст Олег Пендзин розповів, що найбільше впливає на економіку Росії, яка слабшає. За його словами, для російської економіки надзвичайно важлива ціна на нафту.