Российская экономика может компенсировать все расходы двумя способами. Такое мнение 24 Каналу озвучил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Ситуация ухудшается

Сергей Фурса отметил, что наступает кризис в российской экономике. Прежде всего исчерпываются деньги, которыми они финансируют войну. Это средства от фонда национального благосостояния, который до этого россияне накапливали 30 лет. Однако уже к концу 2025 года эти деньги закончатся. Это значительно ограничивает пространство маневра для России и возможность финансирования. Им остается только печатный станок для денег с соответствующими последствиями.

Падение российской экономики уже началось. Финансирование экономики через финансирование военных расходов могло быть эффективным раньше. Сами россияне понимали, что это ограниченная история. В 2024 году это привело к плохим последствиям.

В прошлом году она привела к большим негативным последствиям: к ускорению инфляции, необходимости бороться с инфляцией. Результат – дорогие деньги в российской экономике, что истощает всю невоенную, нормальную экономику. Сокращается ли российская экономика? Да, сокращается. Снижается ли у них запас прочности? Да, снижается,

– сказал инвестиционный банкир.

Денег у россиян физически меньше. Дефицит бюджета в 2025 году намного больше, чем в прошлом году. По последним данным, только за месяц дефицит у них составляет триллион. Это гораздо больше, чем ожидалось. Ситуация в экономике России ухудшается, так будет и в дальнейшем.

Вероятнее, они будут активнее тратить деньги, которые у них накоплены и заканчиваются, но еще есть. Также печатные станки. Это может быть ответом на больший дефицит бюджета. Другого ответа не будет,

– считает Фурса.

К слову, экономист Олег Пендзин рассказал, что больше всего влияет на экономику России, которая ослабевает. По его словам, для российской экономики чрезвычайно важна цена на нефть.