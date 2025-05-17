Какова ситуация с Фондом
Россия исчерпывает свой Фонд национального благосостояния, которым во время полномасштабного вторжения компенсируют убытки, сообщает 24 Канал.
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В Фонде осталось 35 миллиардов долларов, а было более 100 миллиардов. Запасов фонда, по мнению экономиста Олега Гетмана, хватит до конца 2025 года, возможно до осени. Далее этой подушки не будет, поэтому россияне будут иметь следующие варианты:
- Сокращение расходов на войну, чего они очень хотят, поскольку стремятся достичь той или иной сделки. Россия уже не вытягивает расходы на войну.
- Запуск печатного станка, чтобы печатать деньги, поскольку кредиты им никто не дает. Исключением является Китай. Это приведет к инфляции, гиперинфляции, обеднению населения России.
- Радикальное сокращение расходов на социальный сектор. Речь идет о медицине, образовании, социальных программах.
Как добить экономику России
Сейчас, чтобы добить российскую экономику, главное не отменять санкции против страны-агрессора, а еще и усиливать их. Европа ни в коем случае не будет соглашаться на авантюры, которые предлагает администрация американского президента Трампа.
Тогда российская экономика будет гаснуть, а у Путина не будет денег для того, чтобы продолжать войну. Уже сейчас в России сокращают выплаты за подписание россиянами контрактов с минобороны, а также компенсации за убитых на войне.
Напоминаем! Резервы ФНБ сейчас используются, чтобы защитить экономику России от последствий войны в Украине. Наполняется Фонд за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета. По состоянию на 11 апреля, цена на нефть российской марки Urals составляла где-то 58 долларов, хотя в бюджете на 2025 год цена закладывалась на уровне почти 70 долларов.