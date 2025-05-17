Какова ситуация с Фондом

Россия исчерпывает свой Фонд национального благосостояния, которым во время полномасштабного вторжения компенсируют убытки, сообщает 24 Канал.

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В Фонде осталось 35 миллиардов долларов, а было более 100 миллиардов. Запасов фонда, по мнению экономиста Олега Гетмана, хватит до конца 2025 года, возможно до осени. Далее этой подушки не будет, поэтому россияне будут иметь следующие варианты:

Сокращение расходов на войну, чего они очень хотят, поскольку стремятся достичь той или иной сделки. Россия уже не вытягивает расходы на войну.

Запуск печатного станка, чтобы печатать деньги, поскольку кредиты им никто не дает. Исключением является Китай. Это приведет к инфляции, гиперинфляции, обеднению населения России.

Радикальное сокращение расходов на социальный сектор. Речь идет о медицине, образовании, социальных программах.

Как добить экономику России

Сейчас, чтобы добить российскую экономику, главное не отменять санкции против страны-агрессора, а еще и усиливать их. Европа ни в коем случае не будет соглашаться на авантюры, которые предлагает администрация американского президента Трампа.

Тогда российская экономика будет гаснуть, а у Путина не будет денег для того, чтобы продолжать войну. Уже сейчас в России сокращают выплаты за подписание россиянами контрактов с минобороны, а также компенсации за убитых на войне.

Напоминаем! Резервы ФНБ сейчас используются, чтобы защитить экономику России от последствий войны в Украине. Наполняется Фонд за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета. По состоянию на 11 апреля, цена на нефть российской марки Urals составляла где-то 58 долларов, хотя в бюджете на 2025 год цена закладывалась на уровне почти 70 долларов.