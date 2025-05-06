Бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов объяснил в разговоре с 24 Каналом, к каким последствиям приведут проблемы, которые испытывает экономика России. Также страна-агрессор повысила государственные расходы на оборону на четверть в 2025-м – до 6,3% ВВП. Это самый высокий уровень этого показателя со времен Холодной войны.

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Такого в России еще не было

Милов отметил, что жесткие проблемы с финансами в это время в России были прогнозируемы еще в 2024 году.

В то же время никто не ожидал, что вечером 30 апреля, накануне праздничных выходных дней, российское правительство в спешке рассмотрит важнейший финансовый документ. А именно внесет резкие правки в федеральный бюджет, которые меняют все параметры государственных финансов России, и увеличит дефицит до рекордной цифры – почти 4 триллиона рублей,

– подчеркнул оппозиционер.

Такого в России, по его словам, еще не было, это действительно рекордная сумма. Для сравнения, это больше, чем весь военный бюджет России 2021 года, до начала полномасштабного вторжения.

Вероятнее всего, это только начало, потому что это было сделано из-за пересмотра прогноза цен на нефть, которые сейчас резко упали,

– отметил экс-министр энергетики России.

При этом российский минфин имеет очень оптимистичный прогноз по сбору доходов с остальной российской экономики – не связанной с нефтью. В то же время примерно треть поступлений в российский федеральный бюджет идет от экспорта нефти и газа.

Все остальные доходы – налоги, которые собираются с экономики внутри страны. Однако и здесь есть проблемы, по мнению Милова, потому что в феврале и марте 2025 года резко уменьшился сбор налогов в бюджет.

В план было заложено примерно на 17 – 18% увеличение сбора основных налогов с экономики на 2025-й. Однако уже понятно, по его словам, что так не будет – экономика быстро замораживается и сборы налогов уменьшаются. А это минус еще минимум 2 – 3 триллиона.

Поэтому ответом на вопрос, когда в России закончатся деньги, является то, что у них уже не сходятся доходы с расходами. И отсюда возникает другой вопрос: где теперь Путин будет брать деньги на продолжение войны?

– подчеркнул Владимир Милов.

Также военный бюджет, добавил он, требует постоянного увеличения из-за высокой инфляции. Поэтому, вероятно, эта дыра в бюджете будет расти и дальше.

Напомним, что по словам руководителя аналитического направления сети "АНТС" Ильи Несходовского, в российской экономике произошел слом в конце 2024 года, а в 2025-м – "фактически рушится все, в частности финансовая система". Несходовский считает, для того, чтобы "добить российскую экономику", нужно не отменять санкции против Москвы, а усиливать их.