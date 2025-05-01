В России увеличились риски дефицита бюджета

Министерство снизило прогноз нефте-газовых доходов на 2025 год до 8,32 триллиона рублей (101,47 миллиарда долларов), или 3,7% ВВП, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Снижение произошло с 10,94 триллиона рублей, или 5,1% ВВП. Также был увеличен план расходов на 2025 год на 830 миллиардов рублей.

Reuters отмечает, что Россия уже повысила государственные расходы на национальную оборону на четверть в 2025 году – до 6,3% ВВП, что является самым высоким уровнем со времен Холодной войны. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что расходы на оборону не будут сокращены.

Бюджетные приоритеты остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансирование обороны и безопасности государства, поддержка семей участников специальной военной операции,

– сказал он.

В материале отмечается: в дальнейшем правительство будет вынуждено повысить налоги, сократить некоторые социальные расходы, активно привлекать займы и т.д., если Кремль действительно хочет сбалансировать будущие бюджеты без урезания расходов на оборону.

Заметьте! В этом году Россия уже повысила ряд ключевых налогов, в частности налог на доходы физических лиц и налог на прибыль предприятий. В частности Владимир Путин считает сбалансированные бюджеты, низкий уровень долга и налогов своими главными достижениями за 25 лет у власти.

Как торговые войны влияют на Россию

Сильные государственные финансы раньше помогали России переживать глобальные кризисы. Однако в этом году риски глобальных потрясений усиливаются из-за роста расходов на войну в Украине и западные санкции.

Замедление мировой экономики в результате торговых войн снижает спрос на нефть и давит на ее цену, которая в апреле упала более чем на 11%,

– пишет Reuters.

Министерство финансов пересмотрело среднюю цену нефти, которую используют в бюджетных расчетах на 2025 год, с 69,70 долларов до 56 долларов за баррель. Но Силуанов настаивает, что это не повлияет на планы расходов.

Минэкономики в среду впервые обнародовало свои высокорисковые прогнозы, в которых заявило, что международные торговые войны, вызванные протекционистской политикой США, являются ключевым риском для экономики России.

Заметьте! В этом сценарии экономический рост страны в 2025 году ожидается на уровне 1,8%, по сравнению с 2,5% в базовом сценарии, который большинство экономистов считают слишком оптимистичным. В прошлом году экономика России выросла на 4,3%.