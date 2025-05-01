У Росії збільшилися ризики дефіциту бюджету

Міністерство знизило прогноз нафтово-газових доходів на 2025 рік до 8,32 трильйона рублів (101,47 мільярда доларів), або 3,7% ВВП, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зниження відбулося з 10,94 трильйона рублів, або 5,1% ВВП. Також було збільшено план витрат на 2025 рік на 830 мільярдів рублів.

Reuters зазначає, що Росія вже підвищила державні витрати на національну оборону на чверть у 2025 році – до 6,3% ВВП, що є найвищим рівнем з часів Холодної війни. Міністр фінансів Антон Сілуанов заявив, що витрати на оборону не будуть скорочені.

Бюджетні пріоритети залишаються незмінними. Це соціальна підтримка громадян, фінансування оборони та безпеки держави, підтримка сімей учасників спеціальної військової операції,

– сказав він.

У матеріалі наголошується: надалі уряд буде змушений підвищити податки, скоротити деякі соціальні витрати, активно залучати позики тощо, якщо Кремль дійсно хоче збалансувати майбутні бюджети без урізання витрат на оборону.

Зауважте! Цього року Росія вже підвищила низку ключових податків, зокрема податок на доходи фізичних осіб і податок на прибуток підприємств. Зокрема Володимир Путін вважає збалансовані бюджети, низький рівень боргу та податків своїми головними досягненнями за 25 років при владі.

Як торгові війни впливають на Росію

Сильні державні фінанси раніше допомагали Росії переживати глобальні кризи. Однак цього року ризики глобальних потрясінь посилюються через зростання витрат на війну в Україні та західні санкції.

Уповільнення світової економіки внаслідок торговельних війн знижує попит на нафту та тисне на її ціну, яка у квітні впала більш ніж на 11%,

– пише Reuters.

Міністерство фінансів переглянуло середню ціну нафти, яку використовують у бюджетних розрахунках на 2025 рік, з 69,70 доларів до 56 доларів за барель. Але Сілуанов наполягає, що це не вплине на плани витрат.

Мінекономіки в середу вперше оприлюднило свої високоризикові прогнози, у яких заявило, що міжнародні торговельні війни, спричинені протекціоністською політикою США, є ключовим ризиком для економіки Росії.

Зауважте! У цьому сценарії економічне зростання країни у 2025 році очікується на рівні 1,8%, порівняно з 2,5% у базовому сценарії, який більшість економістів вважають занадто оптимістичним. Минулого року економіка Росії зросла на 4,3%.