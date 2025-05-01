Які санкції проти Росії можуть затвердити США

Обмеження також планують впровадити проти покупців російських нафти та газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Станом на зараз, відомо, що цей законопроєкт підтримали 72 сенатори.

Ліндсі Грем Сенатор Я хочу, щоб війна була припинена шляхом переговорів, чесно і справедливо. Я думаю, що Трамп – найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають точку зору Сенату, що ми бачимо, що головним поганим хлопцем є Росія.

Серед санкцій варто виділити:

500% мита на імпорт з країн, що купують нафту, нафтопродукти, природний газ чи уран у Росії;

заборону особам, які є громадянами США, купувати російський суверенний борг.

Коли президент Трамп вважатиме, що ми зайшли в глухий кут, чекайте дій,

– каже Грем.

Сенатор також вказав, що Путіну потрібно обирати: між переговорами з Трампом для припинення війни та "розгромом", що чекатиме на російську економіку.

Як Україна відреагувала на заяву Грема

Керівник ОП Андрій Єрмак позитивно відреагував на заяву Грема і подякував сенатору за позицію.

Андрій Єрмак Керівник Офісу Президента України Чудово, саме так і потрібно розмовляти з диктатором, який подумав, що може обдурити світ. 500% мита проти Росії, які торкнуться й тих, хто купує російські газ та нафту, якщо Путін не припинить війну.

Нагадаємо! 30 квітня Україна та США підписали угоду про корисні копалини.