Какие санкции против России могут утвердить США
Ограничения также планируют ввести против покупателей российских нефти и газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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По состоянию на сейчас, известно, что этот законопроект поддержали 72 сенатора.
Я хочу, чтобы война была прекращена путем переговоров, честно и справедливо. Я думаю, что Трамп – лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения Сената, что мы видим, что главным плохим парнем является Россия.
Среди санкций стоит выделить:
- 500% пошлины на импорт из стран, покупающих нефть, нефтепродукты, природный газ или уран у России;
- запрет лицам, которые являются гражданами США, покупать российский суверенный долг.
Когда президент Трамп будет считать, что мы зашли в тупик, ждите действий,
– говорит Грэм.
Сенатор также указал, что Путину нужно выбирать: между переговорами с Трампом для прекращения войны и "разгромом", что ждет российскую экономику.
Как Украина отреагировала на заявление Грэма
Руководитель ОП Андрей Ермак положительно отреагировал на заявление Грэма и поблагодарил сенатора за позицию.
Замечательно, именно так и нужно разговаривать с диктатором, который подумал, что может обмануть мир. 500% пошлины против России, которые коснутся и тех, кто покупает российские газ и нефть, если Путин не прекратит войну.
Напомним! 30 апреля Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых.