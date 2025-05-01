Как изменятся тарифы на свет и газ в мае

Тариф на свет

В конце апреля Кабмин продлил действие возложения специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии до 31 октября. Таким образом, стоимость света для населения не изменится, передает 24 Канал.

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Для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей сохраняется единая фиксированная цена в 4,32 гривны за киловатт-час.

Неизменным остается также "ночной тариф", который составляет 2,16 гривны за киловатт-час.

Заметьте! Единственным изменением с 1 мая станет потеря льготы для пользователей электроотопления. Они будут оплачивать вместо 2,64 гривны за киловатт-час (до 2000 киловатт в месяц) уже единый тариф в 4,32 гривны за весь объем.

Тарифы на газ

Кроме того, "Нафтогаз" также продлил действие тарифного плана "Фиксированный" до 31 октября. Поэтому в мае цена для потребителей, которые пользуются услугами компании, останется на уровне 7,96 гривны за кубометр.

Стипендии курсантам повысят

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, стипендии для курсантов с 1 мая составят 8 тысяч гривен, а для отличников-выпускников – 20 тысяч гривен.

Как Президент Украины и пообещал курсантам во время встречи, правительство приняло постановление – оно принято, подписано, опубликовано. Стипендия курсантам – 8 тысяч гривен. Также на последнем выпускном курсе стипендия тех, кто учится на отлично, – 20 тысяч гривен. И соответственно прохождение практики – тоже 20 тысяч гривен,

– ответил Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в ВРУ.

Напоминаем! Украинские курсанты-бакалавры, которые не служили в армии до обучения, получают академические стипендии размером от 620 гривен до 790 гривен. Также они имеют специальную ежемесячную доплату в 2 350 гривен на время действия военного положения. То есть в целом курсанты получают 2 970 – 3 140 гривен в месяц.

Будут ли надбавки к пенсиям

Хотя индексация пенсий в 2025 году уже состоялась, в мае некоторые категории пенсионеров смогут получить повышение к пенсиям в виде денежных надбавок. Речь идет о тех, кому исполнилось 70, 75 и 80 лет, а их пенсия не превышает 10 340,35 гривны.

Какие размеры возрастных надбавок в мае:

до 300 гривен – лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста,

до 456 гривен – кому исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста,

до 570 гривен – кому исполнилось 80 лет и более.

Выплаты ВПЛ с 1 мая

Известно, что с марта этого года в правительстве проголосовали за продление выплаты для внутренне перемещенных лиц на дополнительные 6 месяцев. Таким образом, тем, кто уже получает помощь, будет автоматическое продление выплат, а заявки дополнительно подавать не нужно.

Размер помощи на сегодня составляет:

2 000 гривен – для взрослых,

3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью.

В то же время если внутренне перемещенное лицо не будет соответствовать определенным критериям при проверке, то выплаты ему прекратят. Речь идет о тех, кто более 30 дней находится за границей, или же приобрел жилье или авто, доход вырос и т.д., то соцзащита приостановит помощи.

Обратите внимание! Те ВПЛ, которые обращаются за выплатами впервые, могут оформить справку ВПЛ и подать заявление через Дию, ЦПАУ или органы соцзащиты.

Субсидия на неотапливаемый период

Уже традиционно, с 1 мая по 30 сентября, в Украине будут рассчитывать субсидию на неотапливаемый период. Для большинства получателей субсидия будет переназначена автоматически, однако это только для тех, у кого не изменились данные об имущественном состоянии, составе семьи и отсутствует задолженность по уплате жилищно-коммунальных услуг.

В то же время субсидию на новый период некоторым категориям граждан назначат по их обращению с новым заявлением и декларацией о доходах и расходах. Это в случае, если:

есть внутренне перемещенные лица;

члены семьи, которая оплачивает жилищно-коммунальные услуги, проживая в арендованном помещении;

количество фактически проживающих лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

член домохозяйства обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа или печного бытового топлива;

на отопительный период субсидия была назначена в размере 0 гривен.

Все документы можно подать через Пенсионный фонд, Дію или ЦПАУ.

Светофоры на дорогах изменят цвет

С началом мая вступает в силу новый стандарт ДСТУ, в котором есть требования по установке светофоров. Так что цвет светофора вместо традиционного зеленого будет заменен на изумрудный.

Как объясняют, такое решение направлено на улучшение видимости сигнала и повышение безопасности на дорогах.

Будут заменены сплошные стрелки на шевронные (то есть зеленые на черном фоне), которые будут заметны издалека.

Появятся совместные велопешеходные светофоры.

На пешеходных, транспортных и велосипедных светофорах будут устанавливаться таймеры обратного отсчета времени.

Также будут введены кнопки для вызова сигнала светофора и устройства для звукового оповещения, что в первую очередь поможет в передвижении людям с инвалидностью.

Интересно! Речь идет не о замене всех старых светофоров, а о стандартах для будущих реконструкций и строительства дорог.

Как нужно отчитаться после продажи авто

У Государственной налоговой службе сообщают, что граждане, которые решили продать собственное авто, должны уплатить налог, который будет зависеть от типа транспорта и количества сделки в течение года.

В то же время если эти налоги не были уплачены при продаже, то лицо обязано подать декларацию до 1 мая, а до 1 августа следующего года нужно будет уплатить налоги.

Если физическое лицо решило продать легковой автомобиль, мотоцикл или мопед ставка налога на доходы физических лиц за:

первую продажу за год – не облагается налогом;

вторую продажу – 5%;

третью и более – 18%.

Если это автобус, грузовик, прицеп, трактор, спецтехника и другое движимое имущество, то налоги будут такими:

первая и вторая продажи – 5%;

третья и более – 18%.

Кроме того, доход от таких операций также облагается военным сбором – 5% с 1 декабря 2024 года.

С мая в бензин будут добавлять спирт

В прошлом году в июне Верховная Рада приняла закон, в котором предусматривается обязательное присутствие биоэтанола в бензине. В то же время с 1 мая 2025 года все украинские АЗС обязаны добавлять к этому виду топлива не менее 5% биоэтанола.

Дело в том, что бензин с этой спиртовой примесью считается безопасным для автомобилей. Кроме того, это часть евроинтеграционного процесса Украины, которая с начала полномасштабного вторжения активно импортирует топливо из Евросоюза.

Что такое биоэтанол Это спирт, который производится из растительного сырья и добавляется к бензину как компонент, снижающий вредные выбросы в атмосферу.

На рынке биоэтаноловая смесь пока дороже обычного бензина, однако цены на нефть на мировом рынке начали снижаться. Это повлияло и на цены топлива в Украине.

Средние цены на топливо по данным Консалтинговой группы А-95 по состоянию на 29 апреля следующие:

Бензин А-95 премиум – 58,63 гривны за литр;

– 58,63 гривны за литр; Бензин А-95 – 54,81 гривны за литр;

– 54,81 гривны за литр; Бензин А-92 – 52,59 гривны за литр;

– 52,59 гривны за литр; Дизтопливо – 53,54 гривны за литр;

– 53,54 гривны за литр; Газ автомобильный – 35,32 гривны за литр.

Есть ли выходные в мае

До начала полномасштабной войны в Украине в мае для граждан были два официальных выходных:

1 мая – День труда,

8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов.

Впрочем, из-за военного положения, согласно закону об организации трудовых отношений в условиях военного положения, все дополнительные выходные, праздничные и нерабочие дни отменяются. Следовательно, единственными выходными в мае останутся суббота и воскресенье.

Обратите внимание! Частные предприятия могут устанавливать дополнительные выходные по собственному усмотрению.