Как изменится стоимость электроэнергии

Сейчас стоимость электроэнергии для населения – 4,32 гривны за киловатт-час, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Правительство продлевает действие ПСО на электроэнергию до конца октября 2025 года.

Министр Герман Галущенко в свою очередь отметил, что из-за российских атак в Украине разрушено около 10 гигаватт генерирующих мощностей. Ремонтные работы продолжаются.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Мы пережили сложную зиму и интенсивные вражеские обстрелы, которые разрушили и повредили около 10 гигаватт генерирующих мощностей. Энергетики продолжают масштабные восстановительные и ремонтные работы по всей стране.

Заметьте! В Минэнерго также отметили, что неизменным будет оставаться и так называемый "ночной тариф". Он и в дальнейшем будет – 2,16 гривны за киловатт-час.