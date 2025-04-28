Тарифы для населения на электроэнергию

Сейчас общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 гривны за киловатт-час, передает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета министров №632.

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В то же время в часы пиковой нагрузки стоимость одного киловатт-часа для владельцев трехзонных счетчиков составляет 6,48 гривны. Речь идет о таком времени:

с 8:00 до 11:00;

с 20:00 до 22:00.

В то же время с 23:00 до 7:00 граждане должны платить 1,73 гривны за киловатт-час.

Владельцы двухзонных счетчиков же должны платить по такому тарифу:

с 7:00 до 23:00 киловатт-час – 4,32 гривны;

с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны.

Важно! В частности премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве нет дискуссии относительно тарифов. Поэтому не следует ожидать изменения относительно цен на электроэнергию.