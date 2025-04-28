Тарифи для населення на електроенергію
Наразі загальний тариф на електроенергію становить 4,32 гривні за кіловат-годину, передає 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету міністрів №632.
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Водночас у години пікового навантаження вартість однієї кіловат-години для власників тризонних лічильників становить 6,48 гривні. Мова йде про такий час:
- з 8:00 до 11:00;
- з 20:00 до 22:00.
Водночас з 23:00 до 7:00 громадяни повинні сплачувати 1,73 гривні за кіловат-годину.
Власники двозонних лічильників же мають платити за таким тарифом:
- з 7:00 до 23:00 кіловат-година – 4,32 гривні;
- з 23:00 до 7:00 – 2,16 гривні.
Важливо! Зокрема прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в уряді немає дискусії щодо тарифів. Тому не слід очікувати зміни щодо цін на електроенергію.