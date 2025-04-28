Чи можна не платити за доставку газу
За доставку газу потрібно обов'язково платити, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Газмережі".
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Виключенням з цього правила є випадки, коли особа не підключена до газмережі.
Навіть, якщо Ви тимчасово газ не споживаєте, але приєднані до мережі, газорозподільна компанія продовжує дбати про справність газопроводів, підведених до вашої оселі, підтримує у них необхідний тиск газу,
– повідомляє регулятор.
Тобто, єдиний вихід не платити за доставку газу – відключити подачу газу та від'єднатися від загальної мережі. Якщо особа зовсім не користується паливом, то платіж встановлюється мінімальний.
Мінімум залежить від газових приладів, що зареєстровані у оселі:
- мінімум 39 кубометрів газу на рік встановлюється для оселі, де є газова плита;
- 126 кубометрів газу на рік – газова плита та колонка;
- 314 кубометрів газу на рік – опалювальний прилад.
Нагадаємо! Платіж за доставку газу розраховується індивідуально, з урахуванням обсягів спожитого палива за минулий газовий рік.