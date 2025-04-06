Чи є пільги на оплату доставки газу пенсіонерам

Вартість розподілу газу нараховується всім споживачам без винятку – навіть пенсіонерам, незалежно від того, користуються вони газом чи ні. Жодних окремих пільг для цієї категорії не передбачено, повідомили у НКРЕКП, передає 24 Канал.

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Єдиний спосіб уникнути плати за доставку газу – повне відключення від газових мереж. Для цього необхідно подати заяву до оператора газорозподільної системи.

Зауважте! Відключення здійснюється шляхом закриття кранів або встановлення заглушки, що опломбовується. У разі відмови оператора від відключення, потрібно звертатися зі скаргою до НКРЕКП.

Як розраховується плата за доставку газу

Плата за доставку газу не залежить від того, скільки газу споживає домогосподарство.

Такий платіж автоматично нараховується всім абонентам, підключеним до газових мереж, незалежно від використання блакитного палива. Це стосується й пенсіонерів.