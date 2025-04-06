Есть ли льготы на оплату доставки газа пенсионерам

Стоимость распределения газа начисляется всем потребителям без исключения – даже пенсионерам, независимо от того, пользуются они газом или нет. Никаких отдельных льгот для этой категории не предусмотрено, сообщили в НКРЭКУ, передает 24 Канал.

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Единственный способ избежать платы за доставку газа – полное отключение от газовых сетей. Для этого необходимо подать заявление к оператору газораспределительной системы.

Обратите внимание! Отключение осуществляется путем закрытия кранов или установки заглушки, что опломбируется. В случае отказа оператора от отключения, нужно обращаться с жалобой в НКРЭКУ.

Как рассчитывается плата за доставку газа

Плата за доставку газа не зависит от того, сколько газа потребляет домохозяйство.

Такой платеж автоматически начисляется всем абонентам, подключенным к газовым сетям, независимо от использования голубого топлива. Это касается и пенсионеров.