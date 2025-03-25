Каким будет тариф на электроэнергию с 1 апреля

Тариф на электроэнергию сейчас – 4,32 гривны за киловатт-час, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Есть потребители, которые могут платить вдвое меньше. Речь идет о владельцах двухзонных счетчиков:

Дело в том, что для таких потребителей тариф делится:

дневной тариф действует с 7:00 до 23:00 и составляет – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной тариф – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Напомним! Владельцы электроотопительных установок могут платить за электроэнергию меньше при определенных условиях. В частности, учитываются объемы потребления.

Как изменится тариф на газ

Стоимость газа для бытовых потребителей в апреле не изменится. "Нафтогаз" и в дальнейшем будет оставаться поставщиком последней надежды (это компания обслуживает более 90% украинских потребителей).

Тариф у этого регулятора – 7,96 гривны за кубометр. У других компаний стоимость газа колеблется в пределах от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр.

Обратите внимание! Тариф на доставку газа оплачивается отдельно и рассчитывается индивидуально.