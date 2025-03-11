Как изменятся тарифы на электроэнергию

С 1 мая 2025 года отменяется льготный тариф для домохозяйств, которые отапливают жилье электроэнергией, передает 24 Канал со ссылкой на YASNO.

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Сейчас действуют тарифы, утвержденные постановлением Кабмина № 37 от 17 января 2025 года. Для этой категории потребителей предусмотрены следующие условия:

За объем потребления до 2 000 киловатт-часов в месяц – плата составляет 2,64 гривны за киловатт-час;

За более 2 000 киловатт-часов в месяц – 4,32 гривны за киловатт.

С 1 мая 2025 года специальные условия для потребителей с электроотоплением отменяются – все бытовые потребители будут платить единый тариф в размере 4,32 гривны за киловатт-час, независимо от объемов использованной электроэнергии.

Будут ли расти тарифы

Сейчас тарифное регулирование базируется на постановлении Кабинета Министров № 632, которое вступило в силу 31 мая 2024 года и действует до апреля 2025-го.

Это означает, что до 1 мая правительство должно принять решение: пересматривать ли тарифную политику, или продлить действующее постановление еще на год.

Заметьте! Обычно подобные решения принимаются с учетом отопительного периода, поэтому вероятно, что новые условия будут действовать в рамках годового цикла – с мая 2025 года до мая 2026.