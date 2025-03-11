Отключат ли в Киеве отопление на этой неделе

Отопление в Киеве пока отключать не будут. В частности, из-за снижения температуры, что может произойти, сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Петр Пантелеев Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Киев имеет одну из крупнейших систем теплоснабжения в Европе: почти 3 тысячи километров тепловых сетей, сотни источников теплоснабжения. Масштаб теплоэнергетического комплекса делает его достаточно инертным с точки зрения включения или отключения тепла. Эти процессы, как правило, занимают ориентировочно до недели.

Пантелеев указывает, что отключение отопления будет возможно только тогда, когда погода стабилизируется. То есть, исчезнут резкие перепады температуры.

Теплоснабжающие предприятия города постоянно мониторят температуру наружного воздуха и перспективный прогноз. Как только погода стабилизируется, это даст нам возможность отключить отопление,

– отмечает Пантелеев.

К тому же чиновник указывает на то, что отключение отопления может увеличить потребление электроэнергии. А это негативно повлияет на состояние энергосистемы.

Напомним! В прошлом году отопительный сезон в Киеве закончился 28 марта.