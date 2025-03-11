Чи відключать у Києві опалення на цьому тижні

Опалення у Києві поки відключати не будуть. Зокрема, через зниження температури, що може відбутися, повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Петро Пантелеєв Заступник голови Київської міської державної адміністрації Київ має одну з найбільших систем теплопостачання в Європі: майже 3 тисячі кілометрів теплових мереж, сотні джерел теплопостачання. Масштаб теплоенергетичного комплексу робить його досить інертним із точки зору увімкнення чи вимкнення тепла. Ці процеси, як правило, займають орієнтовно до тижня.

Пантелеєв вказує, що відключення опалення буде можливе лише тоді, коли погода стабілізується. Тобто, зникнуть різкі перепади температури.

Теплопостачальні підприємства міста постійно моніторять температуру зовнішнього повітря та перспективний прогноз. Щойно погода стабілізується, це дасть нам можливість відключити опалення,

– наголошує Пантелеєв.

До того ж урядовець вказує на те, що відключення опалення може збільшити споживання електроенергії. А це негативно вплине на стан енергосистеми.

Нагадаємо! Торік опалювальний сезон у Києві закінчився 28 березня.