Для чего Россия привлекает новых мигрантов

Как сообщают российские СМИ, на работу сейчас активно привлекают трудовых мигрантов из Мьянмы.

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Справка: Мьянма – государство в Азии. Оно считается одной из самых бедных стран мира.

Нужно понимать, что проблема дефицита кадров в России обострилась после начала полномасштабной войны в Украине.

В первый год боевых действий 300 тысяч трудоспособных мужчин отправили на фронт, а еще от 650 тысяч до 1,1 миллиона россиян бежали от мобилизации и войны. За следующие два года еще около 700 тысяч человек заключили контракт с Минобороны,

– говорится в сообщении.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников во время своего выступления в Госдуме призвал решать проблему дефицита рабочих рук на российской территории именно через мигрантов. В том числе из Мьянмы.

Напомним! Россия и раньше привлекала трудовых мигрантов из других стран. В частности, из Китая, Африки, и Вьетнама.

Где будут работать мигранты

Российская рекрутинговая компания "Интруд" сообщила, что в Приморский край уже приехало 24 сварщика из Мьянмы. Все эти мигранты трудоустроены.

В ближайшие месяцы ожидается прибытие еще 30 человек. Все мигранты прошли специальные курсы, где они изучали русский язык и сдавали соответствующий экзамен.

Нам были нужны сварщики, монтажники и бетонщики. Конечно, прежде всего мы смотрели на качество выполняемых ими работ – здесь хочется отметить, что они почти не уступают нашим специалистам в этой сфере,

– сообщил гендиректор одной из местных строительных компаний.

Обратите внимание! Также мигрантов из Мьянмы будут привлекать на строительные работы. В частности, речь идет об объектах в Амурской области.