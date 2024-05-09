Это 24 Каналу прокомментировал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что есть такой термин "перегрев экономики". Так есть огромные государственные контракты на закупку оружия.

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Россия в 2024-м году выделила 120 миллиардов долларов на войну против Украины. Большая часть этих средств направляется на предприятия, которые производят оружие. Для того, чтобы выполнять контракты, они вынуждены резко наращивать количество персонала и увеличивать общий объем производства.

Не в одну смену, в три смены, ночью работают. Людей можно брать только с внутреннего рынка рабочей силы. Рынок и так небольшой,

– добавил Пендзин.

Высокий дефицит

По его словам, сейчас в стране-агрессоре беспрецедентно низкий уровень безработицы – менее 3%. Для такой экономики как российская, нормальный уровень безработицы – 5%.

Все из-за того, что есть определенная категория людей, которые меняют свое место жительства, переучиваются. Или же – которые не работали и не будут это делать. Всегда есть доля так называемой "мертвой безработицы", которую невозможно поднять. Это примерно 4 – 4,5%. К тому же должен оставаться определенный процент людей, кто готов менять место работы.

"Сегодня у них менее 3% безработицы. Это означает, что в стране огромный дефицит рабочей силы, потому что предприятия военного комплекса через создание определенных социальных программ, из-за резкого повышения заработной платы, начинают как пылесосом "высасывать" рабочую силу из тех отраслей, которые не могут обеспечить высокий уровень заработных плат", – отметил экономист.

Речь идет о таких секторах как сельское, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. Там всегда были традиционно низкие зарплаты. Количество рабочих в этих сферах начало резко уменьшаться, ведь их переманивает к себе военно-промышленный комплекс России.

Однозначно будет страдать от отсутствия рабочей силы и добывающий сектор – нефтегазовый. Там всегда ориентировались на так называемых "сезонных работников", которые ездили работать на 3 – 4 месяца и возвращались обратно.

Работа является чрезвычайно сложной, тяжелой. Оплата труда, если умножить на весь объем года, не такая уж и большая,

– сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Сейчас в России действительно есть серьезная проблема с наполнением рабочей силой добывающих отраслей, которые однозначно будут стагнировать в связи с отсутствием рабочей силы.

Что происходит с российской экономикой