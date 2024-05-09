Це 24 Каналу прокоментував економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що є такий термін "перегрів економіки". Так є величезні державні контракти на закупівлю зброї.

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Росія у 2024-му році виділила 120 мільярдів доларів на війну проти України. Велика частина цих коштів спрямовується на підприємства, які виробляють зброю. Для того, аби виконувати контракти, вони змушені різко нарощувати кількість персоналу та збільшувати загальний обсяг виробництва.

Не в одну зміну, у три зміни, вночі працюють. Людей можна брати тільки з внутрішнього ринку робочої сили. Ринок і так невеликий,

– додав Пендзин.

Високий дефіцит

За його словами, нині в країні-агресорці безпрецедентно низький рівень безробіття – менш як 3%. Для такої економіки як російська, нормальний рівень безробіття – 5%.

Усе через те, що є певна категорія людей, які змінюють своє місце проживання, перенавчаються. Або ж – які не працювали й не будуть це робити. Завжди є частка так званого "мертвого безробіття", яке неможливо підняти. Це приблизно 4 – 4,5%. До того ж має лишатися певний відсоток людей, хто готовий змінювати місце роботи.

"Сьогодні у них менш як 3% безробіття. Це означає, що в країні шалений дефіцит робочої сили, тому що підприємства військового комплексу через створення певних соціальних програм, через різке підвищення заробітної плати, починають як порохотягом "висмоктувати" робочу силу з тих галузей, які не можуть забезпечити високий рівень заробітних плат", – наголосив економіст.

Мовиться про такі сектори як сільське, житлово-комунальне господарство та будівництво. Там завжди були традиційно низькі зарплати. Кількість робітників у цих сферах почала різко зменшуватися, адже їх переманює до себе військово-промисловий комплекс Росії.

Однозначно потерпатиме від відсутності робочої сили й видобувний сектор – нафтогазовий. Там завжди орієнтувалися на так званих "сезонних працівників", які їздили працювати на 3 – 4 місяці та поверталися назад.

Робота є надзвичайно складною, важкою. Оплата праці, якщо перемножити на весь обсяг року, не така вже й велика,

– сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Нині в Росії дійсно є серйозна проблема з наповненням робочою силою видобувних галузей, які однозначно будуть стагнувати у зв'язку з відсутністю робочої сили.

Що відбувається з російською економікою