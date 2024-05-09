Російський гігант отримував шалені прибутки до повномасштабного вторгнення. Втім ситуація змінилася, прибутки перетворилися на збитки. Тому "Газпрому" довелося шукати покупців на великі об'єкти нерухомості у Москві та Підмосков'ї. Економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що до цього призвело та що може чекати на росіян.

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Росія втрачає величезні прибутки

У 2021 році "Газпром" отримав більш як 2 трильйони рублів прибутку. Рік повномасштабного вторгнення обернувся для "Газпрому" зниженням прибутків до 1,226 трильйона рублів. А вже за 2023 рік чистий прибуток головної компанії "Газпрому" скоротився на 7% – до 696 мільярда рублів. Очевидно, що цьогоріч збитки будуть ще більшими.

У жодному санкційному пакеті, який прийняла Європа, немає обмежень щодо природного газу. Тобто формально Росії нічого не заважає постачати у Європу газ. Але у 2022 році Росія вирішила "заморозити" Європу, як завжди використавши бізнесові відносити як метод тиску,

– наголосив Олег Пендзин.

Росіяни почали різко скорочувати загальний обсяг постачання газу. Тож при середніх цінах на газ 450 євро за 1000 метрів кубічних, у вересні 2022 року ціна скочила до 2,5 тисячі євро. Безумовно, європейці відмовлялися платити такі кошти за російський газ, тож робили все для того, аби знайти альтернативні джерела постачання.

Зрештою, частка російського газу на європейських ринках знизилася з 37% до 8% станом на зараз.

Зверніть увагу! 180 – 190 мільярдів метрів кубічних газу, які Росія постачала в Європу, зараз скоротилося до 45 – 50 мільярдів. Трохи більше ніж 30 мільярдів метрів кубічних йде через турецький Північний потік. Через газотранспортну систему України до Словаччини та Угорщини надходить близько 15 – 20 мільярдів метрів кубічних газу на рік. Однак наприкінці 2024 року контракт між "Газпромом" та "Нафтогазом" завершується, тому, цілком імовірно, що транзит зупиниться зовсім.

"Росія скоро втратить ті обсяги постачання, які є на сьогодні. Тому що "Газпрому" доведеться зазнавати ще більших збитків. Вони вже почали продавати свої активи в Росії. Вже вдруге порушують питання про підвищення ціни на газ для російських громадян. Тобто надзвичайно ефективна та багата компанія перетворилася фактично на банкрута, який починає жити на кошт органічно проданих активів", – підсумував економіст.

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