Дрони СБУ вночі проти 24 квітня атакували нафтопереробні заводи у Смоленській області. Там зберігали 26 тисяч кубометрів палива.
Дивіться також У Краснодарському краї дрони вразили склад модулів управління та корекції для авіабомб, – ЗМІ
Деякі цистерни з паливом згоріли вщент
Російське "Радіо Свобода" вдень, 27 квітня показало супутникові знімки, що демонструють наслідки атак українських безпілотників на нафтобазу "Роснєфті" у селі Раздоров Смоленської області. На кадрах видно, що деякі цистерни з паливом вигоріли вщент.
Наслідки удару українських безпілотників по НПЗ у Смоленській області,
– йдеться у повідомленні.
Крім вищезгаданої бази, 24 квітня також було атаковано НПЗ "Роснєфті" в іншому населеному пункті регіону – Ярцевому. За даними українських джерел, на цих двох об'єктах знаходилося 26 тисяч кубометрів нафти.
Знімок до атаки / Скриншот 24 Каналу
Зазначається, що загалом з початку 2024 року українські безпілотники вже завдали пошкоджень 18 російським нафтопереробним заводам, що призвело до зменшення виробництва майже на 14 відсотків.
Знімок після атаки / Скриншот 24 Каналу
Що відомо про цю атаку: основне
- У ніч проти 24 квітня дві ворожих бази зберігання та перекачки паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево та Роздорове Смоленської області, які належать компанії "Роснєфть", були атаковані дронами СБУ.
- За інформацією від джерел, внаслідок атаки на об'єктах пролунало декілька потужних вибухів, після чого там почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу. Відомо, що на цих базах зберігалося близько 26 тисяч кубометрів російського палива.
- Селище Ярцево розташоване за понад 320 кілометрів від кордону з Україною, Роздорове – за понад 270 кілометрів.
- Ще раніше, вночі 20 квітня в Смоленській області були "тривожно". Відомо, що тоді в Кардимівському районі спалахнула пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу. Цю інформацію підтвердив губернатор області Васілій Анохін.
- В Інституті вивчення війни заявили, що удари по НПЗ Росії та повені призвели до того, що тижнева перероблення нафти в Росії досягла мінімуму за 11 місяців. Втім, аналітики зазначають, що ці обсяги усе ще не є критичними для економіки країни-агресора.