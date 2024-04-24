Про це йдеться в огляді Інституту вивчення війни. Аналітики послаються на дані агентства Bloomberg, які свідчать, що станом на середину квітня, Росія переробляла 5,22 мільйона барелів сирої нафти на добу, що на 10 тисяч барелів менше середнього показника на початку квітня.

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Як позначились удари по НПЗ

З січня Росія переробляє 1,23 мільйонів барелів сирої нафти щодня на нафтопереробних заводах, по яких українські війська завдали ударів дронами. Це на 280 тисяч барелів менше, ніж до початку ударів ЗСУ по заводах наприкінці січня 2024 року.

Зауважте. За даними Bloomberg, станом на 2 квітня удари українських безпілотників вивели з ладу 14% всіх нафтопереробних потужностей у Росії.

Наслідки повені

При цьому погіршили ситуацію і повені. Так, в Оренбурзькій області 7 квітня було виведено з ладу Орський нафтопереробний завод.

Відтак, зменшення російських нафтопереробних потужностей змусило Росію імпортувати бензин з Казахстану та Білорусі, аби уникнути дефіциту і стримати зростання внутрішніх цін на бензин.

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Чи критична ситуація і що буде далі

Російські чиновники зазначають, що скорочення первинної переробки нафти у 2024 році спричинить зростання обсягів експорту російської сирої нафти.

"Потенційні удари безпілотників можуть вивести з ладу більшу частину російських нафтопереробних потужностей і спричинити критичні обмеження в російській нафтопереробці, які почнуть суттєво впливати на виробництво дистилятів у Росії", – ідеться у звіті.

При цьому наразі, за словами оглядачів, українські удари з безпілотників ще не мали значного впливу на російське нафтопереробне виробництво або на внутрішні російські чи міжнародні поставки сирої нафти і дистилятів.

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