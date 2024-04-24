У Липецькій та Самарській областях виникли пожежі. Росіяни заявляють, що там українські БпЛА атакували топливно – промислові об'єкти, передає 24 Канал.

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Заявляють про вибухи

Жителі Смоленської області повідомляють про вибухи у районі місцевої нафтобази. Там, звісно ж, як завжди, говорять про роботу сил протиповітряної оборони. Перший вибух нібито пролунав о 3:15 ночі, в районі нафтової бази біля села Раздорово (близько 20 кілометрів від Смоленська). Приблизно через 15 хвилин пролунав ще один вибух, після цього в районі промислового об'єкта з'явилася заграва та дим.

Вже близько четвертої ранку було чути ще кілька голосних звуків. Атаку ворожих безпілотників повідомив також губернатор Смоленської області Анохін.

У Росії виникла пожежа: дивіться відео

Водночас губернатор Липецької області заявив про падіння безпілотника в промисловій зоні. Він наголосив, що обійшлось без жертв, однак довіряти повідомленням російської влади потрібно з обережністю.

У Смоленській області вже виникала пожежа