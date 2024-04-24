У Липецькій та Самарській областях виникли пожежі. Росіяни заявляють, що там українські БпЛА атакували топливно – промислові об'єкти, передає 24 Канал.
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Заявляють про вибухи
Жителі Смоленської області повідомляють про вибухи у районі місцевої нафтобази. Там, звісно ж, як завжди, говорять про роботу сил протиповітряної оборони. Перший вибух нібито пролунав о 3:15 ночі, в районі нафтової бази біля села Раздорово (близько 20 кілометрів від Смоленська). Приблизно через 15 хвилин пролунав ще один вибух, після цього в районі промислового об'єкта з'явилася заграва та дим.
Вже близько четвертої ранку було чути ще кілька голосних звуків. Атаку ворожих безпілотників повідомив також губернатор Смоленської області Анохін.
У Росії виникла пожежа: дивіться відео
Водночас губернатор Липецької області заявив про падіння безпілотника в промисловій зоні. Він наголосив, що обійшлось без жертв, однак довіряти повідомленням російської влади потрібно з обережністю.
У Смоленській області вже виникала пожежа
- Окупанти заявили, що 20 квітня дрони масовано атакували Росію. Тривожно було й в Смоленській області, де спалахнула нафтобаза, яка належить "Лукойлу".
- У російському міноборони заявили, що загалом збили 50 безпілотників. Щоправда, опубліковані у мережі кадри демонструють, що дрони окупанти, вочевидь, збивали нафтобазами та іншими об'єктами.
- У Смоленській області вночі було тривожно, так у Кардимівському районі спалахнула пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, це підтвердив і губернатор Смоленської області Васілій Анохін. Він заявив, що близько о 02:00 Кардимівський район атакували безпілотники. Ясна річ, Анохін стверджує, що усі дрони збили, однак виникла пожежа на НПЗ.