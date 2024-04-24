В Липецкой и Самарской областях возникли пожары. Россияне заявляют, что там украинские БпЛА атаковали объекты топливной промышленности, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия начнет распадаться: политолог назвал слабое место Москвы

Заявляют о взрывах

Жители Смоленской области сообщают о взрывах в районе местной нефтебазы. Там, конечно же, как всегда, говорят о работе сил противовоздушной обороны. Первый взрыв якобы прогремел в 3:15 ночи, в районе нефтяной базы возле села Раздорово (около 20 километров от Смоленска). Примерно через 15 минут раздался еще один взрыв, после этого в районе промышленного объекта появилось зарево и дым.

Уже около четырех утра было слышно еще несколько громких звуков. Атаку вражеских беспилотников сообщил также губернатор Смоленской области Анохин.

В России возник пожар: смотрите видео

В то же время губернатор Липецкой области заявил о падении беспилотника в промышленной зоне. Он отметил, что обошлось без жертв, однако доверять сообщениям российских властей нужно с осторожностью.

В Смоленской области уже возникал пожар