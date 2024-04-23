Об этом рассказал 24 Каналу политолог Тарас Загородний, отметив, если Украине удастся нанести существенный ущерб российским нефтеперерабатывающим мощностям, то нефтегазовый рынок мира без России может пережить. Москве же будет сложно, потому что не сможет добывать основные свои ресурсы.

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"Россия начнет распадаться, и это реально. Распад России будет обусловлен не национально-освободительными движениями – нет там национально-освободительных движений, кроме Чечни, возможно. А вот крах нефтегазовой системы для России это очень серьезно", – сказал политолог.

Удары по НПЗ России

Загородний считает, что действия украинских спецслужб влияют на способности России добывать и продавать нефтепродукты, что может задеть интересы других стран, которые заинтересованы в торговле с Россией.

Украина должна мыслить прагматичными и четкими критериями. У них (в России – 24 Канал) есть выбор, а у нас нет. У нас вопрос выживания,

– отметил он.

По мнению Тараса Загороднего, Украина должна интегрироваться в ВПК, ведь украинские оборонные компании имеют уникальный опыт, учитывая их деятельность в условиях боевых действий.

Обратите внимание! Обычно в состав военно-промышленного комплекса включают судостроительную, бронетанковую, радиоэлектронную и артиллерийско-стрелковую отрасли. Этим занимаются предприятия и организации, производящие оружие и военную технику, как для нужд собственных вооруженных сил так и для экспорта.

Сейчас Украина нуждается в военной и финансовой помощи от партнеров. Загородний отметил, чем больше будет ударов по России, тем больше нам будут давать оружия для обороны.

Однако не надо надеяться ни на кого – верить никому нельзя. Верить можно только в себя, свою армию, свои ракеты, бронетехнику, дроны. У нас нет другого выхода, как идти дальше. Либо мы, либо они. Вот и все,

– подытожил политолог.

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