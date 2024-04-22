Российские телеграмм-каналы распространили уже фото и видео с места пожара. В то же время россияне не могут договориться между собой относительно информации о пожаре. Подают разные данные о площади возгорания и информации о пострадавших.
Смотрите также Россию массированно атакуют дроны: БпЛА "ловили" в Калужской, Тульской и Московской областях
В то же время тг-канал Mash сообщил, что площадь пожара якобы составляет 100 квадратных метра, а не 3 тысячи. Мол 3 – это площадь цеха, где произошло возгорание.
Масштабный пожар в Воронеже / Фото с тг-каналов
Кроме того, по данным этого канала, без пострадавших не обошлось – известно о по меньшей мере двух пострадавших в результате пожара.
Пожар на заводе в Воронеже: видео
Отмечают, что возгорание произошло в складских помещениях. Пожару присвоен третий ранг сложности.
В то же время российское МЧС пишет, что на месте работают 64 специалиста и 20 единиц техники. Сейчас другие подробности ситуации не сообщают.