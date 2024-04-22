Российские телеграмм-каналы распространили уже фото и видео с места пожара. В то же время россияне не могут договориться между собой относительно информации о пожаре. Подают разные данные о площади возгорания и информации о пострадавших.

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В то же время тг-канал Mash сообщил, что площадь пожара якобы составляет 100 квадратных метра, а не 3 тысячи. Мол 3 – это площадь цеха, где произошло возгорание.



Масштабный пожар в Воронеже / Фото с тг-каналов

Кроме того, по данным этого канала, без пострадавших не обошлось – известно о по меньшей мере двух пострадавших в результате пожара.

Пожар на заводе в Воронеже: видео

Отмечают, что возгорание произошло в складских помещениях. Пожару присвоен третий ранг сложности.

В то же время российское МЧС пишет, что на месте работают 64 специалиста и 20 единиц техники. Сейчас другие подробности ситуации не сообщают.

Справка. Завод "Эникмаш-В" основали еще в 1955 году. Сейчас он развивает разработки технологии горячей объемной штамповки. В частности на нем изготавливают различное оборудование для работы с металлами, отдельные узлы и детали.