Оккупанты активно отчитываются о якобы "успешной работе". Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Россия снова под атакой дронов

Оккупанты пытаются заверить, что "Пе-Ве-О" мощно работает по дронам. Мол, "сбили" несколько беспилотников в Жуковском районе Калужской области. Об этом пропагандисты сообщили около 19:30.

Впрочем, уже вскоре сообщили, что над Калужской областью объявлен "Ковер". Небо закрыто.

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Краткая справка. Этот сигнал означает, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район из-за "неизвестных летательных объектов".

Также оккупанты пишут о якобы появлении некоего "метеозонда" – беспилотного аэростата, который несет на себе взрывчатку и сбрасывает ее по сигналу GPS-трекера.

Во вражеском минобороны заявили о якобы "сбитии" двух "малоразмерных воздушных шаров" над Тульской и Московской областями около 19:00 (по местному времени).

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