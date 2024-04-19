Очевидцы писали о "серии взрывов" и "дожде из обломков", которые были в городе. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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В Белгороде было неспокойно
Почти в 23 часа по местному времени в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Об этом писал также и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Белгороде звучала сирена и было громко: смотрите видео
Через 15 минут после объявления "ракетной опасности" губернатор заявил об отбое тревоги. После этого российский чиновник не рассказал, почему именно звучали сигналы тревоги в Белгороде.
Между тем очевидцы писали, что в Белгороде и области были многочисленные взрывы. Также громко было и в районе населенного пункта Шебекино.
В Белгородском районе слышали взрывы: смотрите видео
В местных телеграм-каналах отмечали, что в Белгороде якобы "работала противовоздушная оборона". В то же время жители города писали о каком-то "дожде из обломков" по отдельным целям. Отмечалось, что якобы в небе над городом "сбивали ракеты", а также неизвестные "дроны".
По данным очевидцев, всего в Белгороде было слышно более десяти взрывов. Пока точно неизвестно есть ли в городе какие-то последствия после громких звуков, в частности, повреждения или пострадавшие, ведь местные власти ничего не писали.
В Белгороде россияне жаловались из-за громких звуков: смотрите видео
Уже после атаки в Белгороде начали находить обломки неизвестных объектов, вероятно, обломки "ракет" или "дронов". Также в небе россияне фиксировали ту самую "работу" их печально известной ПВО.
В Белгороде находили обломки и видели "работу" ПВО / Фото из российских телеграм-каналов
Также российские пропагандистские СМИ начали выкладывать видео, где видно, как их "бравая" ПВО сбивает какие-то неизвестные цели в небе. На кадрах можно увидеть какие-то вспышки, которые взрываются после "удара".
Россияне показали, как "сбивают" цели в небе: смотрите видео
В Белгороде уже не впервые гудит
- В России ночью 18 апреля было неспокойно сразу в нескольких регионах. Взрывы слышали жители Воронежской, Белгородской и Ростовской областей.
- Россияне отмечали, что Ростовскую и Воронежскую области якобы "атаковали дроны", а на Белгородскую – "летели ракеты". В Воронеже в результате атаки прогремел мощный взрыв, после чего начался сильный пожар и пострадал промышленный объект.
- Оккупанты также отметили, что в результате атаки в Белгородской области якобы пострадала женщина. Ее якобы госпитализировали медики.