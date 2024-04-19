Очевидцы писали о "серии взрывов" и "дожде из обломков", которые были в городе. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Белгороде было неспокойно

Почти в 23 часа по местному времени в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Об этом писал также и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгороде звучала сирена и было громко: смотрите видео

Через 15 минут после объявления "ракетной опасности" губернатор заявил об отбое тревоги. После этого российский чиновник не рассказал, почему именно звучали сигналы тревоги в Белгороде.

Между тем очевидцы писали, что в Белгороде и области были многочисленные взрывы. Также громко было и в районе населенного пункта Шебекино.

В Белгородском районе слышали взрывы: смотрите видео

В местных телеграм-каналах отмечали, что в Белгороде якобы "работала противовоздушная оборона". В то же время жители города писали о каком-то "дожде из обломков" по отдельным целям. Отмечалось, что якобы в небе над городом "сбивали ракеты", а также неизвестные "дроны".

По данным очевидцев, всего в Белгороде было слышно более десяти взрывов. Пока точно неизвестно есть ли в городе какие-то последствия после громких звуков, в частности, повреждения или пострадавшие, ведь местные власти ничего не писали.

В Белгороде россияне жаловались из-за громких звуков: смотрите видео

Уже после атаки в Белгороде начали находить обломки неизвестных объектов, вероятно, обломки "ракет" или "дронов". Также в небе россияне фиксировали ту самую "работу" их печально известной ПВО.

В Белгороде находили обломки и видели "работу" ПВО / Фото из российских телеграм-каналов

Также российские пропагандистские СМИ начали выкладывать видео, где видно, как их "бравая" ПВО сбивает какие-то неизвестные цели в небе. На кадрах можно увидеть какие-то вспышки, которые взрываются после "удара".

Россияне показали, как "сбивают" цели в небе: смотрите видео